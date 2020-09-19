Kırmızı Oda Alya kimdir? Melisa Sözen Alya karakteri (2020)





MELİSA SÖZEN'İN OYNADIĞI DİZİLER, FİLMLER

KIRMIZI ODA ALYA MELİSA SÖZEN İZLE

Melisa Sözen son günlerde Kırmızı Oda dizinde Alya karakterine hayat verdi ve oyunculuğu ile takdir topladı. Kırmızı Oda dizisinde yer alan oyuncu Melisa Sözen canlandırdığı karakterle gönüllerde bir kez daha taht kurdu. Ünlü oyuncunun rolüne hazırlanışı alkışlanırken hakkında bir çok yapımda yer aldığı sinama filmlerinde oynadığı, dizilerde yer aldığı bilgisi ilgilileri tarafından takip edildi.Güzel oyuncu Melisa Sözen kimdir? Kaç yaşında ve nereli bilgileri bulunuyor.6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır.2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.2001 - Bana Şans Dile2003 - Okul2003 - Şarkılar Seni Söyler2004 - Kayıp Aşklar2004 - Çemberimde Gül Oya2004 - O Şimdi Mahkum2005 - Cenneti Beklerken2005 - Deli Mavi / İşte Öyle Bir Şey2006 - Eve Giden Yol 19142006 - Azap Yolu2006 - Kabuslar Evi: Seni Beklerken2007 - Bıçak Sırtı2009 - Bir Bulut Olsam2009 - Totally Spies: Casus Kızlar2010 - Av Mevsimi2010 - Güneydoğu'dan Öyküler Önce Vatan2011 - Reis2012 - Muhteşem Yüzyıl2012 - Pazarları Hiç Sevmem2012 - Şubat2013 - Kış UykusuKırmızı Oda dizisinde Alya karakterine hayat veren oyuncu Melisa Sözen'dir. Alya karakteri Kırmızı Oda dizisinde kocasıyla sorunları olan bir karakterdir.