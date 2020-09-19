Kırmızı Oda Alya kimdir? Melisa Sözen Alya karakteri (2020)
Kırmızı Oda dizisi TV8 ekranlarında yayınlanıyor ve her hafta diziye katılan oyuncular dikkatle takip ediliyor tıpkı Melisa Sözen'in canlandırdığı Alya gibi. Ünlü oyuncu Melisa Sözen Alya karakteri ile Kırmızı Oda dizisindeki oyunculuğu yine adından söz ettirdi. Melisa Sözen bugüne kadar bir çok yapımda yer aldı ve dizilerde filmlerde sinemada boy gösterdi. Melisa Sözen kimdir? Melisa Sözen twitter, Melisa Sözen Instagram detayları haberimizde...
Melisa Sözen son günlerde Kırmızı Oda dizinde Alya karakterine hayat verdi ve oyunculuğu ile takdir topladı. Kırmızı Oda dizisinde yer alan oyuncu Melisa Sözen canlandırdığı karakterle gönüllerde bir kez daha taht kurdu. Ünlü oyuncunun rolüne hazırlanışı alkışlanırken hakkında bir çok yapımda yer aldığı sinama filmlerinde oynadığı, dizilerde yer aldığı bilgisi ilgilileri tarafından takip edildi.
Güzel oyuncu Melisa Sözen kimdir? Kaç yaşında ve nereli bilgileri bulunuyor.
KIRMIZI ODA ALYA MELİSA SÖZEN KİMDİR?
6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır.
2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.
2001 - Bana Şans Dile 2003 - Okul 2003 - Şarkılar Seni Söyler 2004 - Kayıp Aşklar 2004 - Çemberimde Gül Oya 2004 - O Şimdi Mahkum 2005 - Cenneti Beklerken 2005 - Deli Mavi / İşte Öyle Bir Şey 2006 - Eve Giden Yol 1914 2006 - Azap Yolu 2006 - Kabuslar Evi: Seni Beklerken 2007 - Bıçak Sırtı 2009 - Bir Bulut Olsam 2009 - Totally Spies: Casus Kızlar 2010 - Av Mevsimi 2010 - Güneydoğu'dan Öyküler Önce Vatan 2011 - Reis 2012 - Muhteşem Yüzyıl 2012 - Pazarları Hiç Sevmem 2012 - Şubat 2013 - Kış Uykusu
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KIRMIZI ODA ALYA KARAKTERİ KİMDİR?
Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterine hayat veren oyuncu Melisa Sözen'dir. Alya karakteri Kırmızı Oda dizisinde kocasıyla sorunları olan bir karakterdir.