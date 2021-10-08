Kırmızı Oda 46. bölüm izle (YENİ BÖLÜM) TV8 canlı yayın

Kırmızı Oda yeni bölümü TV8 ekranlarında 8 Ekim 2021 Cuma günü 46. bölüm izleyicileri bekliyor. Merakla beklenen Kırmızı Oda 46. bölümünde Doktor Hanım karakteri yine danışanlarına en doğru çıkış yolllarını tavsiye ederek olayların ortaya çıkmasını sağlıyor. Peki Kırmızı Oda 46. bölüm özet neler olacak, Kırmızı Oda yeni bölüm izle TV8 ve yeni bölüm Kırmızı Oda 8 Ekim Cuma günü neler yaşanacak? Detaylar haberimizde...

08 Ekim 2021 11:19
Kırmızı Oda 46. bölüm izle (YENİ BÖLÜM) TV8 canlı yayın
Kırmızı Oda yeni bölüm 8 Ekim Cuma ekranlarda seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümde yaşananlar Kırmızı Oda 46. bölümde ekranlardaki yerini alacak. TV8'de yayınlanan ve ratinglerin zirvesine yerleşen Kırmızı Oda izle yeni bölümünde neler yaşanacak? detayları haberimizde. 

KIRMIZI ODA 46. BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


KIRMIZI ODA 46. BÖLÜM ÖZET

Kırmızı Oda 46. bölümünde yeni karakteri Zekiye ile tanışmaya ve Rezzan'ın geçmişine dair hikayelere hazır mısınız? Süveyda başına gelecekleri beklemek yerine üzerine gidiyor. Onlar da tıpkı Süveyda gibi terkedilmekten çok korkuyor aslında. Hayat işte, bazen böyle zor sınavlarla sınıyor bizi

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZET

Kırmızı Oda'nın son bölümü özeti şöyle: Anne köpek yavrusunu çok seviyor, çok özlüyor. Artık bu resimdeki gibi yavrusuna yakın olmak istiyor." Asuman ve Süveyda'nın barışma sahnesi. Mükemmel annelik diye bir şey yoktur, yeteri kadar iyi anne olmak diye bir şey vardır. İki kanadı kırık kuş Derya ve Deniz... Ama nolursa olsun varlıklarıyla ısıtmışlar birbirlerini. Şimdi önlerinde büyük bir sınav var. Derya rüyalarındaki sesi takip ediyor ve annesine gidiyor… Derya ve annesinin seneler sonraki ilk karşılaşması

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KIRMIZI ODA HANGİ KANALDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanacak 46. bölümü televizyonda yayınlanıyor. Kırmızı Oda 8 Ekim 2021 Cuma saat 20:00'de yeni bölüm ekranlara gelecek.

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