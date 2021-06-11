Kırmızı Oda 41. bölüm (YENİ BÖLÜM) 11 Haziran 2021 TV8 HD full izle

Kırmızı Oda yeni bölüm 11 Haziran Cuma ekranlarda seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümde yaşananlar Kırmızı Oda 41. bölümde ekranlardaki yerini alacak. TV8'de yayınlanan ve ratinglerin zirvesine yerleşen Kırmızı Oda izle yeni bölümünde neler yaşanacak? detayları haberimizde.

11 Haziran 2021 10:05
Kırmızı Oda 41. bölüm (YENİ BÖLÜM) 11 Haziran 2021 TV8 HD full izle
Kırmızı Oda 41. bölüm izle seçeneği sayesinde takipçiler yeni bölümü bekliyor. Son bölüm Kırmızı Oda 41. bölüm izle vatandaşların heyecanla ekran başına geçeceği anları temsil ediyor. Yeni bölümünde Kırmızı Oda dizisi her Cuma olduğu gibi bu Cuma da ekranlarda olacak. Ekranların en sevilen dizilerinden Kırmızı Oda 41. bölümünde son bölüm, Kırmızı Oda kesintisiz tek parça, Kesintisiz full canlı merakla bekleniyor. Kırmızı Oda izle yeni bölüm seyircisi ile Cuma günü buluşuyor. 

Kırmızı Oda 41. bölüm izle 11 Haziran 2021 Cuma saat 20:00'de TV8'de yayınlanacak.

KIRMIZI ODA 41. BÖLÜM İZLE TV8 YENİ BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

KIRMIZI ODA 41. BÖLÜM İZLE YENİ BÖLÜM

Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı 'Kırmızı Oda' TV8 ekranlarında bu yılın en çok izlenen dizileri arasında yer aldı.

Son olarak seyirciyi TV8 ekranlarına kilitleyen Kırmızı Oda'nın 41. bölümde sezon arası vereceği konuşuluyordu. Dizinin sezon final tarihi bir bölüm daha uzatıldı.

TV100'de yer alan habere göre, dizi 42. bölümünde

SON BÖLÜM KIRMIZI ODA FULL İZLE YOUTUBE




KIRMIZI ODA OYUNCULARI Binnur Kaya

Tülin Özen

a Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan



KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM ÖZET

Doktor Hanım, eşi Zafer'le mutlu bir hayatı olduğunu ve kendisini el üstünde tuttuğunu söyleyen Nihal'in (Esra Ronabar) zamansız bayılmalarının nedenini çözmeye çalışır. Zafer ise (Yiğit Özşener) evliliğindeki sorunlarla ilgili zekice tespitleri ile Doktor Hanım'ı şaşırtır.

Recai (Gökhan Yıkılkan), eşine karşı kötü davranışlarına Nazlı'nın kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebep olduğunu kabul eder. Doktor Hanım da Recai'nin geçmişine inerek hissettiği değersizlik duygusunun kaynağını çözmeye çalışır.

Sadi'nin (Erkan Petekkaya) Abdullah'ın çetesinin içindeki hikayesi devam ederken, çeteye yeni katılan Emre ile ilgili verdiği sır Doktor Hanım'ı etkiler. Sadi, yaşadıklarını anlatırken ufak çaplı bir kriz geçirir.

Diğer yanda Piraye ve Deniz, aldıkları önemli kararı kliniğe duyurur.



KIRMIZI ODA 41. BÖLÜM İZLE

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanacak 41. bölümü televizyonda yayınlanıyor. Kırmızı Oda 11 Haziran 2021 Cuma saat 20:00'de yeni bölüm ekranlara gelecek.

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