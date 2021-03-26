Kırmızı Oda 30. bölüm izle TV8 canlı yayın full kesintisiz

Kırmızı Oda 30. bölüm izle seçeneği sayesinde takipçiler yeni bölümü bekliyor. Son bölüm Kırmızı Oda 30. bölüm izle vatandaşların heyecanla ekran başına geçeceği anları temsil ediyor. Yeni bölümünde Kırmızı Oda dizisi her Cuma olduğu gibi bu Cuma da ekranlarda olacak. Ekranların en sevilen dizilerinden Kırmızı Oda 30. bölümünde son bölüm, Kırmızı Oda kesintisiz tek parça, Kesintisiz full canlı merakla bekleniyor. Kırmızı Oda 30. bölüm 26 Mart izle seyircisi ile Cuma günü buluşuyor.

26 Mart 2021 13:43
Kırmızı Oda 30. bölüm izle TV8 canlı yayın full kesintisiz
Kırmızı Oda 30. bölüm ize yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor ve Kırmızı Oda 30. bölüm canlı izle, Kırmızı Oda yeni bölüm full izle youtube son bölüm 26 Mart 2021 Cuma detayları belli oldu. Kırmızı Oda yeni bölüm 30. bölüm izle, yeni bölümüyle Kırmızı Oda detayları 26 Mart 2021 Cuma günü ekranlara dönüyor. Meraklı izleyicileri tarafından soluksuz izlenen  Kırmızı Oda 30. bölüm ne zaman yayınlanacak? gibi sorular cevabını buldu.

Kırmızı Oda 30. bölüm her Cuma olduğu gibi 26 Mart 2021 Cuma saat 20:00'de canlı yayın ile TV8'de yayınlanacak.

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KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
 Kırmızı Oda'nın son bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), karşısına çıkan Gümüş Teyze (Zeynep Eronat) ile birlikte yeni bir hayat kurma mücadelesini Doktor Hanım'la paylaşırken, başından geçen her şeyi Fahri'ye anlatıp anlatmama konusunda ikilemde kaldı.

Doktor Hanım karşısında kendinden emin bir Nazlı (Pınar Deniz) görüp sevinirken; Recai (Gökhan Yıkılkan) Doktor Hanım'dan, Nazlı'yı evliliklerinin devamına ikna etmesini istedi.Sadi (Erkan Petekkaya), sokaklarda tanıştığı Mehmet'in kendisini nasıl koruyup kolladığını anlattı. Klinikte sazıyla söylediği türkü ise herkesi duygulandırdı.

KIRMIZI ODA 30. BÖLÜM 2 YENİ SÜRPRİZ OYUNCU
 Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan 'Kırmızı Oda'nın kadrosuna ünlü oyuncular Yiğit Özşener ve Esra Ronabar katılıyor.

TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kırmızı Oda'ya 30. bölümde dahil olan Yiğit Özşener, zengin iş adamı Zafer karakterine hayat verirken; Esra Ronabar ise Zafer'in eşi ve tescilli güzel Nihal karakteriyle izleyiciyle buluşacak.

Eşine büyük bir aşkla bağlı olan Nihal, bayılmalarının çözümünü Doktor Hanım'da ararken, Zafer'in evlilikleriyle ilgili söylediği sözler Doktor Hanım'ı çok şaşırtacak.

SON BÖLÜM KIRMIZI ODA FULL İZLE YOUTUBE





KIRMIZI ODA OYUNCULARI Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan



KIRMIZI ODA HANGİ KİTAP?

Kırımızı Oda dizisinin kitabı Madalyonun İçi bugünlerde çok konuşuluyor. Madalyonun İçi kitabı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabıdır ve Kırmızı Oda dizisindeki hikayelerin kaynağıdır. Kırmızı Oda dizisinden önce kitap haline gelen Madalyonun İçi'nde birbirinden aşsiz hikayeler yer almaktadır. Madalyonun İçi kitabında yer alan hikayelerin Kırmızı Oda dizisinde yer aldığı görüldü. Billur Kaya, Melisa Sözen, Evrim Alasya, Tülin Özen gibi oyuncuların oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Madalyonun İçi kitabından alıntılar ve bir çok farklı eşsiz hikaye yer almaktadır.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun öykülerinden uyarlanarak Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryolaştırdığı dizinin altında yatan temel hikayelerin nasıl oluşacağı, gerçek hayattan olup olmayacağı dizinin şimdiden sıkı takipçisi olacak izleyiciler tarafından şimdiden sorgulanmaya başladı.



KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, 30. BÖLÜM KIRMIZI ODA CANLI

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanak 30. bölümü televizyonda yayınlanıyor. Kırmızı Oda 26 Mart 2021 Cuma saat 20:00'de yeni bölüm ekranlara gelecek.

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