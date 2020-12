Kırmızı Oda 16. bölüm TV8 canlı izle HD yayın, Son bölüm canlı Kırmızı Oda 18 Aralık 2020 Cuma

CANLI YAYIN KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bugün Cuma ilgi çeken dizisinde Kırmızı Oda son bölüm canlı yayın TV8 üzerinden yayınlanacak. Bu özel dizide insanlar kendilerinden bir parça bulmakla birlikte Kırmızı Oda Son bölüm, Kırmızı Oda yeni bölüm izle, Kırmızı Oda canlı izle TV8 seçeneklerini barındırıyor.Son bölüm "Kırmızı Oda" canlı yayın dizisinde başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandıyor. Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele alınacağı "Kırmızı Oda"da izleyici ile buluşacak her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak.Binnur KayaTülin ÖzenBurak SevinçMeriç AralHalit Özgür SarıGülçin Kültür ŞahinSezin BozacıBaran Can EraslanDoktor Hanım, Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) şiddetine karşı durabilen büyük oğlu Yiğit'i kaybettiği günü anlatan Selvi'nin (Sema Keçik) acısına ortak olur. Berna (Sevinç Erbulak), eşiyle boşandıktan sonra kızı Esra'da (Elif Ceren Balıkçı) ortaya çıkan yeme bozuklukları nedeniyle Doktor Deniz'in kapısını çalarken; Aynur, oğlu Bayram'ı sevdiği kızdan vazgeçirmek için Doktor Hanım'la görüştürür. Boncuk'un (Burcu Biricik) halüsinasyonları esnasında ermişlerle konuştuğunu iddia ederek gerçekle giderek bağını koparması sonucu eşi Sadık (Onur Bilge) çareyi Doktor Hanım'da arar. Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.Kırmızı Oda dizisinde bu hafta Alya karakterine Melisa Sözen hayat verdi.Melisa Sözen ,6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.Kırmızı Oda disizi Tuna karakterini canlandıran oyuncu Gülçin Kültür Şahin'dir. Tuna karakteri Kırmızı Oda dizisinde doktor hanımın kliniğinde çalışan bir sekreterdir."Sibel" adlı sinema filminde rol almış olan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliğinden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerine eğitim almaya karar vermiş ve Bilkent Üniversitesinden mezun olmuştur.Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği üzerine master yapan oyuncu Bilkentte oyunculuk üzerine doktorasını tamamlamıştır. ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak bir süre çalışan oyuncu Bilkent Çocuk Tiyatrosunda eğitmen olarak çalışmıştır.Kırmızı Oda (Tuna) – 20207. Koğuştaki Mucize (Hatice) – 2019Kelebekler (Hatice) – 2018Sibel (Feride) – 2018Gülperi (Kader) – 2018 / 2019Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.Kırımızı Oda dizisinin kitabı Madalyonun İçi bugünlerde çok konuşuluyor. Madalyonun İçi kitabı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabıdır ve Kırmızı Oda dizisindeki hikayelerin kaynağıdır. Kırmızı Oda dizisinden önce kitap haline gelen Madalyonun İçi'nde birbirinden aşsiz hikayeler yer almaktadır. Madalyonun İçi kitabında yer alan hikayelerin Kırmızı Oda dizisinde yer aldığı görüldü. Billur Kaya, Melisa Sözen, Evrim Alasya, Tülin Özen gibi oyuncuların oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Madalyonun İçi kitabından alıntılar ve bir çok farklı eşsiz hikaye yer almaktadır.Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun öykülerinden uyarlanarak Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryolaştırdığı dizinin altında yatan temel hikayelerin nasıl oluşacağı, gerçek hayattan olup olmayacağı dizinin şimdiden sıkı takipçisi olacak izleyiciler tarafından şimdiden sorgulanmaya başladı.Kırmızı oda dizisinin klinik sahneleri ise İstanbul Beykoz'da yer alan eski kundura fabrikası platosunda gerçekleştiriliyor. Ayrıca boğaz manzaralı Üsküdar, Ortaköy, Beykoz gibi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekimlerin yapıldığı görülüyor.