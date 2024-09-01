Kırmızı kart tartışması: 'Hakem, Immobile'yi görmek istemedi'

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasından Sivasspor'u konuk ettiği mücadelede Ciro Immobile, maçın başında konuk takımın yıldızı Rey Manaj ile tartıştı.
Immobile'nin rakibine müdahalesini gören hakem Direnç Tonusluoğlu, İtalyan golcüye sarı kart gösterdi.
AHMET ÇAKAR: "HAKEM GÖRMEK İSTEMEDİ"
Eski hakem Ahmet Çakar, bu pozisyon için "Immobile'nin Sivassporlu oyuncunun ensesine ve boynuna tokadını vuruyor. Hakem sarı kartla geçiştiriyor. VAR hakemi uyarmıyor. Cesur Türk hakemleri görmek istemedi. Maçın başında Beşiktaş 10 kişi kalmaktan kurtuldu." yorumunu yaptı.
TOROĞLU: "KIRMIZI KART AĞIR OLUR"
Erman Toroğlu, "Pozisyonda, Immobile bilmemkim ismi önemli değil, at. Aynı pozisyonda atabilecek misin, atamayacaksın. Futbolcuyu atmak kolay. Adam öyle bir futbolcu değil. O pozisyona kırmızı çıkmaz, ağır olur. Herkes birbirini kovalıyor, Immobile atılsın, öyle gidilsin şampiyon olalım. Biz iyi oynayalım yok. O atılsın, o atılsın, o atılsın, ben aradan çıkıp şampiyon olayım diyorlar." yorumunu yaptı.
Immobile'nin rakibine müdahalesini gören hakem Direnç Tonusluoğlu, İtalyan golcüye sarı kart gösterdi.
AHMET ÇAKAR: "HAKEM GÖRMEK İSTEMEDİ"
Eski hakem Ahmet Çakar, bu pozisyon için "Immobile'nin Sivassporlu oyuncunun ensesine ve boynuna tokadını vuruyor. Hakem sarı kartla geçiştiriyor. VAR hakemi uyarmıyor. Cesur Türk hakemleri görmek istemedi. Maçın başında Beşiktaş 10 kişi kalmaktan kurtuldu." yorumunu yaptı.
TOROĞLU: "KIRMIZI KART AĞIR OLUR"
Erman Toroğlu, "Pozisyonda, Immobile bilmemkim ismi önemli değil, at. Aynı pozisyonda atabilecek misin, atamayacaksın. Futbolcuyu atmak kolay. Adam öyle bir futbolcu değil. O pozisyona kırmızı çıkmaz, ağır olur. Herkes birbirini kovalıyor, Immobile atılsın, öyle gidilsin şampiyon olalım. Biz iyi oynayalım yok. O atılsın, o atılsın, o atılsın, ben aradan çıkıp şampiyon olayım diyorlar." yorumunu yaptı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU