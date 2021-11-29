"Kırmızı kar yağmazsa, Trabzonspor şampiyon"

Trabzonspor liderlik koltuğunda kazanarak yoluna devam ederken, Ahmet Çakar'dan çarpıcı sözler geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Kırmızı kar yağmazsa, Trabzonspor şampiyon'
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28 Kasım 2021 23:59
Süper Lig'de Trabzonspor liderlik koltuğunda kazanarak yoluna devam ederken, bordo-mavililer için dikkat çeken bir yorum geldi.

Eski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor için "Kırmızı kar yağmazsa; Trabzonspor için o sene, bu sene" yorumunu yaptı.

Ahmet Çakar ayrıca "Türkiye'nin Liverpool'u Trabzonspor'dur." ifadesini kullandı.

Bordo-takımın teknik direktörü hakkında da konuşan Ahmet Çakar "Abdullah Avcı yeni Jurgen Klopp'tur" dedi.


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