Süper Lig'de Trabzonspor liderlik koltuğunda kazanarak yoluna devam ederken, bordo-mavililer için dikkat çeken bir yorum geldi.
Eski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor için "Kırmızı kar yağmazsa; Trabzonspor için o sene, bu sene" yorumunu yaptı.
Ahmet Çakar ayrıca "Türkiye'nin Liverpool'u Trabzonspor'dur." ifadesini kullandı.
Bordo-takımın teknik direktörü hakkında da konuşan Ahmet Çakar "Abdullah Avcı yeni Jurgen Klopp'tur" dedi.
Eski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor için "Kırmızı kar yağmazsa; Trabzonspor için o sene, bu sene" yorumunu yaptı.
Ahmet Çakar ayrıca "Türkiye'nin Liverpool'u Trabzonspor'dur." ifadesini kullandı.
Bordo-takımın teknik direktörü hakkında da konuşan Ahmet Çakar "Abdullah Avcı yeni Jurgen Klopp'tur" dedi.