''Kırkpınar'da maneviyat çok önemli''

Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'ın kendisi için manevi değerinin daha ön planda olduğunu söyledi.648 ve 649'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, kendisi için Kırkpınar'ın manevi değerinin daha ön planda olduğunu söyledi.Dedesinin güreşçi olması nedeniyle küçük yaşlardan bu yana yağlı güreşin içerisinde olan Mehmet Yeşil Yeşil, elde ettiği diğer başarıların yanı sıra Kırkpınar'da da iki kez başpehlivanlığı kazandı.Mehmet Yeşil Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağlı güreşin olimpiyatı sayılan Kırkpınar'ın adında onlarca mana saklı olduğunu düşündüğünü, genç neslin bunu iyi kavraması gerektiğini belirtti.Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nın diğer er meydanlarından farklı olduğunu aktaran Mehmet Yeşil Yeşil, başka güreşlerin telafisinin olduğunu ancak Kırkpınar'da yapılan hataların telafisinin bulunmadığını kaydetti.Kırkpınar efsanesinin 657 yıldır devam ettiğini anlatan Mehmet Yeşil Yeşil, şunları söyledi:"Halkımız, insanlarımız güreşe gerçekten önem veriyor. Onun için bu organizasyonun çok uzun yıllar devam edeceğini düşünüyorum. Şimdiki nesil, okuyan, kültürlü bir nesil. Üniversite okuyan sporcularımız da çok fazla artık. İnşallah yağlı güreşin özünü, kültürünü, usta-çırak ilişkisini, Kırkpınar'ın gerçek maneviyatını öğrenerek gelirler. Bazı genç nesil, Kırkpınar'a maneviyat ve işimizin gelenek göreneklerinden koparak geliyor. Kırkpınar'da maneviyat çok önemlidir ve Kırkpınar'ın özüdür."Yağlı güreşin ve Kırkpınar'ın hayatında çok ayrı bir yerinin olduğunu belirten Mehmet Yeşil Yeşil, "Sekiz yaşından bu yana güreşiyorum. Dokuz yaşında Kırkpınar'a güreşmek için geldiğimde beni güreştirmemişlerdi. Buranın maneviyatını 9 yaşından beri hissediyorum. Rahmetli babam bana buranın maneviyatını işledi. Bunun değeri çok büyük. Kırkpınar'ın değerini bilenler tarihe geçmek için buraya geliyor. 32 yaşıma geldim, inşallah güzel neticelerle evimize döneriz." ifadelerini kullandı.Antalya Serik Belediyesi adına güreştiğini hatırlatan ve Kırkpınar'a iyi hazırlandığını ifade eden Mehmet Yeşil Yeşil, şöyle konuştu:"Kırkpınar hazırlıklarımız 10 ayı buluyor. 2009 ve 2010 yıllarından sonra hedefimiz tabii ki yine başpehlivanlık. Bu yıllardan sonra ikincilikler ve üçüncülükler aldım, çeyrek finalde kaybettim. Her zaman Kırkpınar'a yakışır güreşler yapmaya çalıştım. Terimin, kanımın son damlasına kadar mücadele ettim. Bu sene de mücadelemizi vereceğiz. Hedefimiz tabii ki başpehlivanlık, altın kemer. Buraya gelen bütün pehlivanlar, birinci olmak için geliyor. Nasibimizi arayacağız. Er meydanına çıkacak tüm pehlivan kardeşlerime başarılar diliyorum. Allah herkesin emeğini yağlı eylesin, Allah herkesin kalbine ve yüreğine göre versin."Çorlu'daki tren kazasına üzüldüğünü aktaran Mehmet Yeşil Yeşil, "Türkiye'ye başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Zor bir durum, yaşanmasaydı diyoruz ama elden bir şey gelmiyor. Üzüldük inşallah bir daha tekrarlanmaz. Kırkpınar, Trakya'ya ayrı bir hava katıyordu ama böyle bir olayın arkasından olması üzücü." ifadelerini kullandı.