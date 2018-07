Kırkpınar'da büyük heyecan yaşandı

Dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonlarından Kırkpınar, geleneğiyle geleceğe 657 yıldır taşınmaya devam ediyor.Her geçen yıl artan güreşçi sayısı hem yağlı güreşe ilginin büyüdüğünü hem de Kırkpınar'ın bir pehlivan için ne anlama geldiğini gösteriyor. Tüm zamanların rekorunun kırıldığı 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kol bağlamak için 2 bin 228 pehlivan kayıt yaptırdı.Organizasyonun başladığı 13 Temmuz Cuma günü, izlemeye gelenler, güreşçiler, taraftarlar ve antrenörler Edirne'de "Kırkpınar havası" estirmeye başladı. Ciğerciler, köfteciler, tatlıcılar, çay ocakları, parklar ve bahçeler adeta tahminlerin, analizlerin yapıldığı yerler oldu.Antalya'nın ağırlığını fazlasıyla hissettirdiği yağlı güreş kültüründe destek verilen pehlivanların fotoğraflarının yapıştırıldığı "07" plakalı otomobiller, güreş ağalarının isimlerini taşıyan kırmızı plakalı cipler, kentte Kırkpınar'ın yaklaştığının habercisi olarak ortaya çıktı. Edirne'nin ev sahipliği yapma onur ve gururu, misafirperverlikte hata yapmamak adına telaşı, büyük organizasyonun tatlı heyecanı olarak kente de yansıdı.Edirne Valisi Günay Özdemir'in "Er meydanı ve Türk güreşi, insan merkezli büyük bir medeniyetin oluşturduğu yaşam biçimidir." ifadesindeki gibi şehre gelen yüzlerce güreş sevdalısı, yüzyıllık tutkuları için gökyüzü manzaralı park ve bahçelerde yattı, konakladı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "Savaşta, barışta, iyi ve kötü günde kesintiye uğramadan ve Türk milleti var oldukça devam edecek." dediği Kırkpınar, bu kültürün dolu dolu yaşandığı Edirne'de geleceğe taşınacağını bu yıl bir kez daha gösterdi.Cuma günü sabah başlayan minik pehlivan güreşleri 657 yıllık heyecanı bir kez daha doruklara ulaştırdı. "Bir an önce büyüyüp başpehlivan olmak" istercesine adeta rakiplerine en riskli güreş oyunlarını deneyip bir üst tura çıkmak isteyen miniklerin hızlı güreşleri, yaşlar ve hedefler büyüdükçe daha da yavaşladı.Organizasyonda 14 Temmuz Cumartesi günü başpehlivanların yağlanmasıyla er meydanı tribünleri de tıklım tıklım doldu.Başpehlivanlık güreşlerinin daha ikinci turunda gelen "erken final" niteliğindeki güreş, 657. Kırkpınar'ın heyecanlı geçeceği sinyalini verdi. Antalyalı iki pehlivan İsmail Balaban ile Mehmet Yeşil Yeşil'in güreşi pürdikkat izlendi.Müsabakanın ilk bölümünde birbirini tartarak güreşen iki pehlivan, zaman zaman yaptıkları ataklarla seyirciyi coşturdu. İsmail Balaban'ın daha atak olduğu müsabakada, normal sürede kazanan çıkmadı.Puanlama bölümünde İsmail Balaban, atak güreşiyle ve seri oyunlarıyla rakibini açık düşürdü ve üst tura yükseldi. Mehmet pehlivanın vedası 3. turdaki kurada da yeni bir heyecanlı güreş olması yönünde temennileri artırdı.Kırkpınar'da 3. turun en dikkati çeken eşleşmesi ise Recep Kara-Ali Gürbüz güreşi oldu.2011 ve 2012 başpehlivanı Ali Gürbüz, 2004, 2007, 2008 ve 2016 başpehlivanı Recep Kara ile 3. turda karşılaştı. Recep Kara'nın son dakikalardaki atağına Ali Gürbüz'ün karşılık vermesi, galibi belirlemede hakemleri de tereddütte bıraktı.Kule hakemlerinin video kayıtlarını tekrar tekrar incelemesi bir an önce kararı bekleyen taraftarlar arasında tepkiye neden oldu. Kule hakemliği önünde toplanan Gürbüz ve Kara'nın destekçileri kararın açıklanmasının geciktiğini belirterek hakemlere tepki gösterdi.Kule hakemleri kaydı izledikten sonra galibi Ali Gürbüz olarak açıkladı. Recep Kara, uzun süre kule hakemliği önünden ayrılmayarak kararı alkışla protesto etti."Çayırın Beyefendisi" olarak anılan Recep Kara'yı er meydanları ilk kez kızgın ve sitem dolu gördü. Rakibini yendiğinden emin olduğu bir pozisyonda, kule hakemlerinin kararını geç açıklamasının yanında tansiyonu yükseltir tavırları ve kararları, yıllarını er meydanlarına vakfetmiş Recep Kara'ya "Yazıklar olsun, bir daha Kırkpınar'da güreşmem" sözlerini söyletecek kadar ağır bir travma yaşattı.Türkiye Güreş Federasyonu, önce bu maçın hakemlerini sonra da Merkez Hakem Kurulunu görevden aldı.Kule hakemliğinin tartışmalı kararı sonrası galip sayılan Ali Gürbüz yarı finalde Şaban Yılmaz'la yaptığı güreşte aynı pozisyona yakalandı.Şaban Yılmaz ile Ali Gürbüz arasındaki güreş de sert geçti. Birbirini tartan ve dalma denemeleri yapan iki pehlivan, uzun süre bu şekilde güreşti.Ali Gürbüz, rakibi Şaban Yılmaz'ı dış kazık yan paça ile yakaladı. Ali Gürbüz'ün uzun süre ensesine bastırdığı rakibi Şaban Yılmaz, kazığı sökerek rakibinin sırtını yere getirdi.Karara itiraz edilmesi sonrası kule hakemliği görüntüleri izledi ve Şaban Yılmaz'ı galip ilan etti.Bu güreşin ardından pek çok kişi "Recep Kara'nın ahı tuttu" şeklinde yorum yaptı.Er meydanlarında "Geri vitesi olmayan pehlivan" olarak anılan Antalya Kumlucalı Orhan Okulu'nun, son yıllarda adı hep favoriler arasında yer almaya başladı.Rakiplerini kovalayarak yendiği için bu lakapla anılan Orhan Okulu, 2012'de çıktığı başpehlivanlıkta 3 yıllık mücadele sonrası 2015'te rakibi Osman Aynur'a üstünlük sağlayarak zirveye adını yazdırdı. Orhan Okulu, geçen yıl başpehlivan unvanını, yenildiği hemşehrisi İsmail Balaban'a kaptırmıştı.Orhan Okulu, Kırkpınar öncesi katıldığı Altın Portakal, Yalova Altınova, Umurbey, Burdur Altın Sipsi Yağlı Güreşlerinde başpehlivan oldu. Okulu'nun, Samsunlu Şaban Yılmaz'la dün yaptığı final müsabakasında da hırsı adeta oyununa yansıdı.Müsabakanın ilk dakikalarında Orhan Okulu rakibinin kasnak ve paçasından yakalamak için yoğun çaba gösterdi. Şaban Yılmaz uzun boylu olmasının avantajını kullanıp rakibinin bu oyununu ensesine bastırarak önlemeye çalıştı.Güreşin ilk yirmi dakikası çok aktif geçmedi. Her iki pehlivan da birbirini tartar bir güreş sergiledi. Bir ara rakibini kasnaktan çeken Orhan Okulu, Şaban Yılmaz'ı yere yatırdı. Orhan Okulu ensesine bastırdığı rakibine dış kazık denemeleri yaptı. Orhan Okulu bu oyunda başarılı olamadı.Ara ara sert el enselerin görüldüğü bu bölümde galip çıkmadı ve puanlama bölümüne geçildi. Bu bölümde de Orhan Okulu sık sık rakibinin kasnak ve paçasından yakalamak için ataklar yaptı. Pasif güreştiği gerekçesiyle Şaban Yılmaz ihtar aldı. Bu bölümden de sonuç çıkmadı.Puan alanın galip sayılacağı "altın puan" diye de adlanırılan bölümle güreşe devam edildi. Bu bölümde güreş hızlandı. Orhan Okulu. dış kazık paçadan yakaladığı rakibinin arkasına geçerek puan kazandı ve yaklaşık 45 dakika süren finalin sonunda 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.