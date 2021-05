Kırkpınar'ın seyircisiz olması, güreşçilere buruk sevinç yaşattı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında düzenlenecek olması, başpehlivanları sevindirdi.



Kırkpınar başpehlivanlarından Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara ve Serhat Balcı, yaşanan sürece ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.



2009 ile 2010'un Kırkpınar başpehlivanı olan Mehmet Yeşil Yeşil, organizasyona çok az bir süre kaldığını söyledi.



Tüm spor branşlarındaki sporcular gibi pehlivanların da bu süreçten olumsuz etkilendiğini aktaran Mehmet Yeşil Yeşil, çoğu zaman evde antrenman yapmak zorunda kaldıklarını vurguladı.



Güreşlerin seyircisiz yapılacak olmasının pehlivanlar için büyük dezavantaj olduğunu vurgulayan Mehmet Yeşil Yeşil, "Seyircisiz güreşmek pehlivanlar için en büyük handikap, ne olur ne biter bilemiyoruz. Seyirci, pehlivanları motive ediyordu. Futbol ve diğer branşlar alışık seyircisiz oynamaya ama yağlı güreşler için çok zor olacak." diye konuştu.



Recep Kara: "Her şeye rağmen Kırkpınar'ın yapılacak olması sevindirici"



2004, 2007, 2008, 2016 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ordulu Recep Kara ise asırlık geleneğin yaşatılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, salgının bir an önce bitmesini ve herkesin normal hayata dönmesini diledi.



Kırkpınar'ın seyircisiz yapılacak olmasının sporcuları olumsuz etkileyeceğini düşündüğünü belirten Recep Kara, "Yıl boyunca Kırkpınar'a hazırlandık ama seyircisiz yapılması kararı iyi olmadı. Bir an önce aşılar yapılsın da az da olsa seyirci alınsın, daha iyi olur. Ama her şeye rağmen Kırkpınar'ın yapılacak olması sevindirici." ifadelerini kullandı.



Serhat Balcı ise Kırkpınar'ının tüm pehlivanlara hayırlı olmasını diledi.

Yıl içinde yaptıkları çalışmalarla Kırkpınar'a hazır duruma geldiklerini aktaran Serhat Balcı, alınan kararın seyircisiz de olsa memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

İlk defa Kırkpınar'ın seyircisiz yapılacağını kaydeden Serhat Balcı, "Bakalım seyircisiz Kırkpınar nasıl olacak? Tüm pehlivanlara hayırlı olsun. Bir sene yapılmadı, çok üzüldük. Hiç yapılmamasından iyidir bu karar. Oradaki atmosferi oluşturan seyirciydi. Bize de değişik bir tecrübe olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Başpehlivanlardan Fatih Atlı da koronavirüs salgınının en kısa sürede bitmesini dileyerek, seyircisiz olmasına rağmen güreşlerin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2-4 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek.