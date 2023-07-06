Kırkpınar'ın başpehlivanları 662'nci buluşma öncesi konuştu!

662. Kırpınar Yağı Güreşleri Başpehlivanlar buluşma öncesi açıklamalar yaptı.



Tarihi Kırpınar Yağı Güreşleri'nin son başpehlivanı Mustafa Taş, kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Kırkpınar'a şu anda hazırım. İnşallah unvanımı koruyarak tekrar altın kemeri almak istiyorum. İyi bir sezon geçirdik, çalıştık. İlk çıktığım senemde başpehlivan olmak nasip oldu. İnşallah bu geleneği devam ettirmek istiyorum. İkinci ve üçüncü kemeri almak nasip olur" dedi.







UNESCO Dünya İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesindeki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 662'nci buluşma, cuma sabahı Sarayiçi Er Meydanı'nda minik boyda pehlivanların dualı çayıra salınmasıyla başlayacak. Kırkpınar'ın en çok beğenilip takip edilen baş kategorisinde güreşen başpehlivanlar ise Edirne'de Trakya Üniversitesi Ayşekadın Kampüsü'nde bulunan çim sahada son yağlı antrenmanlarını yapıyor.



Başpehlivanlardan Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan ve geçen yılın başpehlivanı Mustafa Taş, bağlı bulundukları kulüplerdeki güreşçi arkadaşlarıyla kavurucu sıcağın altında antrenmanlarını tamamladı.



'UNVANIMI KORUMAK İSTİYORUM'



Geçtiğimiz yılki Kırkpınar'da birinci olan Cengizhan Şimşek'ten alınan şampiyonluk unvanı ve altın kemerinin verildiği son şampiyon Mustafa Taş, bu yıl unvanını koruyup yeniden altın kemeri almak istediğini söyledi. Taş, "Kırkpınar'a şu anda hazırım. İnşallah unvanımı koruyarak tekrar altın kemeri almak istiyorum. İyi bir sezon geçirdik, çalıştık. Allaha şükür sakatlıksız bir sezon geçirdik. İnşallah iki gün sonra da hakkımızda hayırlısı olur. Kader kısmete inanan insanlarız. İlk çıktığım senemde başpehlivan olmak nasip oldu. İnşallah bu geleneği devam ettirmek istiyorum. İkinci ve üçüncü kemeri almak nasip olur. Tüm sporcular ve arkadaşlarım için hakkımızda hayırlısı olsun. Çok iyi bir sezon geçiremedim. Ama aşırı iyi hissediyorum kendimi hazırım" diye konuştu.



'KIRKPINAR'IN AMBİYANSI BOZULDU'



Kırkpınar'a yeni getirilen lig sisteminin, organizasyonu ambiyansını bozduğunu söyleyen Taş, "Benim görüşüme göre çekişmeler güzel ama Kırkpınar'ın ambiyansı bozuldu. Kırkpınar'dan önce çok fazla maç yapıyoruz. Çok ciddi maçlar yaptık. Tabi kamp sürecimizi etkiledi ama federasyon başkanımızın bildiği bir şey vardır" dedi.



'SON KEZ ALTIN KEMERİ ALMAK İSTİYORUM'



Kırkpınar'ın 2 altın kemerli başpehlivanlarından Mehmet Yeşil Yeşil de, ilerleyen yaşına işaret edip son kez altın kemer almak istediğini belirtti. Yeşil Yeşil, "Şu anda hedefimde 3 sene üst üste yok. Önce ayağın birini almak var. Hatta benim hedefim, son kez kemeri almak. Yaşım 37, gerçekçiyimdir, gerçekçi olmak lazım. Artık gençler bizi iyi sıkıştırıyor. Ama son jenerasyon olarak mücadelemizi veriyoruz. Daha tahtlarımızı çok da vermiş değiliz. Bu sene de yine eski tecrübeli arkadaşlarımızın ön planda olacağını düşünüyorum. Önce bir tane almak istiyorum, kapanışı son kez güzel bir şekilde yapmak istiyorum. O son kez de nasipse bu sene olur diyorum. Son kez, bir kez daha başarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



'KEMERİ ALMAYA GELDİM'



654 ve 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu ise son 3 yıldır sakatlıklarla boğuştuğunu, bu yıl çok iyi hazırlanıp geldiğini kaydetti. Okulu, "Lig güreşleri sezonunu çok iyi geçiriyorum şu anda. Kırkpınar'dan önce 3 tane lig güreşimiz olduğu 2'sini birinci 1 tanesini üçüncü tamamladım. Şimdi Kırkpınar'ın son yağlı antrenmanını yapıyoruz. Ligler çok iyi geçti, formdayım. İnşallah Allah sakatlık vermeden alnımızın akıyla kemeri alıp Antalya'ya götürmeye geldik. Bizim için sakatlıklar çok önemli. Parmağınızın uçunda bir şey olsa tutamıyorsunuz çok zorlanıyorsun. Üç yıldır üst üste ameliyat oluyorum. Şu an hiçbir sakatlığım yok. İnşallah sakatlık olmadan bir Kırkpınar olur" şeklinde konuştu.



'ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ YAPACAĞIZ'



Kırkpınar'ın deneyimli başpehlivanlarından Hüseyin Gümüşalan da, elinden gelen mücadeleyi yapacağını söyledi. Gümüşalan, "Yine altın kemeri almak için buraya geldik. Elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri olimpiyattır bizim için. Lig güreşi yağlı güreşe değer kattı. Seyircileri heyecanlandırdı. Seyircilerde bizimle birlikte lig güreşlerini geziyor. Bugün tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri almak için elimden geleni yapacağım. Tüm rakiplerime başarılar diliyorum" dedi.