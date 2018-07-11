Kırkpınar için 'Guinness' başvurusu

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 657 yıldır kesintisiz devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri için "Dünyanın en eski güreş organizasyonu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduklarını belirtti.Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en eski spor organizasyonlarından olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alması için uzun süredir çalışma içinde olduklarını ifade etti.Pehlivan sayısıyla Guinness'e girmenin teknik olarak mümkün olmadığı için organizasyondaki kesintisiz geçmişini öne çıkardıklarını belirten Gürkan, şunları kaydetti:"Guinness'in bir takım kuralları var. Guinness'in kuralları ile buradaki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin formatı birbirine uymadı. Geçen yıl biz güreşen pehlivan sayısında kendi rekorumuzu egale etmiştik, Er Meydanı'nda 2 bin 197 pehlivan güreşmişti. Bu sayının bu yıl daha da artmasını bekliyoruz. Guinness; Kırkpınar'da güreşen pehlivanları aynı anda Er Meydanı'nda görmek istiyor. Bu teknik olarak mümkün değil. Çünkü tüm pehlivanlar ilk olarak boy ayrımına tabi tutuluyor. Cuma günü küçük boylarda güreşler gerçekleştiriliyor. Başpehlivanlık güreşleri cumartesi ve pazar günleri yapılıyor. Bu nedenle tüm pehlivanları aynı anda sahada güreştirmek mümkün değil.Ata sporumuz; yağlı güreşlerin nirvanası Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 'Oldest Competetion, Wrestling' başlığıyla Edirne Belediyesi adına tescil ettirmek amacıyla Guinness World Records'a başvurumuz yapıldı. Gerekli dokümanlar da başvurumuzla beraber kendilerine sunuldu. Şu anda cevap bekliyoruz. Edirnemize, yağlı güreşlere şimdiden hayırlı