Kırkpınar'ı 15 yıldır kayıt alıyor

Tarihi 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Antalya'dan gelen 42 yaşındaki avukat Mehmet Eren, hobi olarak başladığı ve sevdaya dönüştürdüğü yağlı güreş müsabakalarını 15 yıldır kamerayla kayıt altına alıyor.



Mehmet Eren'in güreşlere olan ilgisi küçük yaşlarda başladı. Aldığı eğitimin ardından yağlı güreşlere başlayan Eren, çeşitli kategorilerde er meydanına çıktı.



Yaklaşık 6 yıl güreşlere devam eden Eren, eğitimi ve güreşler arasında tercih yapmak zorunda kaldı. Eğitimine devam eden Eren, 19 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.



"İYİ BİR ARŞİVİM VAR"



Güreşlerden kopamayan Eren, Kırkpınar başta olmak üzere katıldığı güreş organizasyonlarını kayıt altına almaya başladı.



Ceza hukuku kapsamına giren davalara bakan avukat Mehmet Eren, AA muhabirine, eğitim hayatı için güreşmeyi bıraksa da güreş sevdasından vazgeçmediğini belirtti.



Yaklaşık 15 yıldır güreş müsabakalarına katılarak görüntü ve fotoğraf çektiğini anlatan Eren, yağlı güreşlerle ilgili iyi bir arşive sahip olduğunu vurguladı.



"DEFALARCA BU SAHAYA ÇIKTIM"



Zaman zaman Türkiye Güreş Federasyonuna ve yargıya taşınan bazı müsabakalarla ilgili de görüntü verdiğini belirten Eren, "Hem mesleğimi yapıyorum hem de yağlı güreş sevdası olan biriyim. Keşke buraya benim gibi birçok meslektaşım gelse güreş izlese. Yağlı güreşin olimpiyatı Kırkpınar bambaşka. Bu sahaya defalarca çıktım. Son çeyrek finalde elendim. Tozkoparan ve deste orta boyda güreştim. En son deste orta boyda üniversitedeydim. Yaşamak lazım. Ne kadar konuşsam da bu sevinci çoğu zaman kelimelerle anlatamıyoruz." ifadelerini kullandı.



Eren, güreş sevgisinin kelimelerle anlatılamayacağını, bu heyecanı mutlaka herkesin yaşaması gerektiğini sözlerine ekledi.



