Kırkpınar Güreş Ağası Selim: 'Kırkpınar'a her çantasını alan gelemeyecek'

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin, pehlivanların performansını artırmasını ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki kaliteyi yükseltmesini beklediğini belirtti.



Şu anda 2 bin 500'e yakın pehlivanın güreştiği Kırkpınar'da gelecek yıl bu sayının 4'te bir oranına ineceğini ifade eden Selim, "Ligde alınacak puanlarla, Kırkpınar'da güreşecek pehlivan sayısı önümüzdeki yıl 600-700'e düşecek. Pehlivanlar aşırı güreş yapmayacaklar. Güreşler dinlene dinlene, sporcu sayısı az olduğu için daha da güzel olacak." dedi.



Selim, bu karar nedeniyle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunu tebrik etti.



Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin zirve olduğunu, sadece en iyilerin gelmesi gerektiğine inandığını ve buranın her isteyenin gelebileceği bir yer olmaktan çıkarılmasını desteklediğini vurgulayan Selim, "Seneye herkes buraya hakkıyla gelecek. Kimse kusura bakmasın, Kırkpınar da bunu hak ediyor. Kırkpınar'a her çantasını alan gelemeyecek." diye konuştu.



Belediye ile birlikte başpehlivana 1 milyon lira ödül vereceklerini aktaran Selim, yeni bir başpehlivan çıkması halinde kendisinin o isme ekstradan ödül vereceğini de kaydetti.



Kırkpınar başpehlivanlarının eskiye göre daha yüksek miktarda ödül aldığını anlatan Selim, "Başpehlivan olan adamın sadece Kırkpınar'da aldığı parayı değil, yöre güreşlerinde aldığı parayı da hesaplarsan... Tanınmış bir Kırkpınar başpehlivanı oluyor, gittiği her yerde ona göre para alıyor. Ondan dolayı eskisi gibi değil şimdi. Eskiden Kırkpınar'da başpehlivan olmak bugüne göre daha kolaydı. Çünkü Kırkpınar başpehlivanları böyle para kazanamıyordu. Şimdi çok para var. Başpehlivanlar için söylüyorum, analarının ak sütü gibi helal olsun. Dolayısıyla kimse kimseye Kırkpınar'da güreş bırakmaz. Çünkü herkes istiyor ki ben başpehlivan olayım, Kırkpınar'a adımı yazdırayım." ifadelerini kullandı.



Selim, bu yıl izlediği güreşlerde Yusufcan Zeybek, Tanju Gemici, İsmail Koç, Orhan Okulu, Ali Gürbüz ve İsmail Balaban'ın performanslarını beğendiğini belirtti.



Ağalık konusuna da değinen Selim, yeni bir aday olursa bu görevi bırakmaya hazır olduğunu, hakkıyla yapacak biri çıkana kadar ağalığı sürdüreceğini sözlerine ekledi.









