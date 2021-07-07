Kırkpınar'da pehlivanların kayıtları başladı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri başladı.Sarayiçi Er Meydanı'nda 9-11 Temmuz'da yapılacak güreşlere, bu yıl rekor katılım bekleniyor.Farklı illerden güreşlere katılmak için Edirne'ye gelen pehlivanların, Mimar Sinan Spor Salonu'nda hazırlanan platformda kayıtları alındı.Kayıt işlemleri sırasında tartılan pehlivanların güreşeceği boy belirlendi.Sporcular ayrıca karşılaşacağı rakibini seçmek için kura çekti. Kuranın ardından pehlivanlara numara verildi.Kura çekimi sırasında pehlivanlar son iki gün içerisinde oldukları PCR testini de göstererek kayıt yaptırdı. PCR testi yaptırmayan pehlivanlardan test yaptırmaları istendi.Sporcular; minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde er meydanına çıkacak.Pehlivanların tartı ve kayıt işlemleri, yarın mesai saati bitimine kadar devam edecek.