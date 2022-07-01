Kırkpınar'da ilk gün tamamlandı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakaları sona erdi.



Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda sabah saatlerinde minik-1 boydaki pehlivanların güreşleriyle başlayan organizasyonda, ilk gün müsabakaları tamamlandı.



Er Meydanı'nda gün içinde Minik-1, minik-2, teşvik-1, teşvik-2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük boylarında güreşler yapıldı.



İlk günkü müsabakaları saat 22.00'ye kadar sürdü.



Bu arada, bazı pehlivanlar ve antrenörler, güreşte verilen karara itiraz etti. Hakemler ve bazı pehlivanlar arasında tartışma çıktı. Pehlivan hakkında verilen karara itiraz eden bir antrenör, polis ekiplerince sahadan uzaklaştırıldı.



Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde cumartesi büyük orta, baş altı ve baş boylarında müsabakalar gerçekleştirilecek.



Başpehlivanlık güreşlerinde ise müsabakalar cumartesi öğle saatlerinde kura çekimi sonrası başlayacak.





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