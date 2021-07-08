Kırkpınar'da 2 bin 160 pehlivan güreş tutacak

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivan sayısı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kırkpınar'da 2 bin 160 pehlivan güreş tutacak
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08 Temmuz 2021 19:33
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 bin 160 pehlivan mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Cetvel Hakemi Raif Bozkuş'tan alınan bilgiye göre, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi dün başlayan ve bugün de mesai bitimine kadar devam eden kayıtlar için pehlivanlar, Mimar Sinan Spor Salonu'na geldi.

Tartıya çıkan pehlivanlar, kilolarına göre, minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerine adlarını yazdırdı.

Yarın başlayacak güreşler için 2 bin 160 pehlivan kayıt yaptırdı.

En çok kayıt 380 pehlivanla küçük orta küçük boy kategorisine yaptırıldı.

Aralarından "Türkiye'nin başpehlivanı" çıkacak baş kategorisinde ise 53 pehlivan güreşecek.

Geçen yıl güreşler salgın nedeniyle yapılamamış, bir önceki sene yapılan 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 bin 380 pehlivan güreşmişti. Bu sayı, bugüne kadarki en yüksek katılım olmuştu.

Bu yıl 3 bine yakın güreşçinin kayıt yaptırması bekleniyordu.

Güreşler, yarın Sarayiçi Er Meydanı'nda öğleye doğru minik boyda başlayacak.


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