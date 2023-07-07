Kırkpınar'a sağanak yağmur hakim

Kırkpınar'da pehlivanlar sağanak altında güreşti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kırkpınar'a sağanak yağmur hakim
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07 Temmuz 2023 16:13
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sağanak altında devam etti.

Ata sporu yağlı güreşleri çeşitli boylarda Sarayiçi Er Meydanı'nda sürüyor.

Öğle saatlerinde sıcakla mücadele eden pehlivanlar sağanakla serinledi.

Müsabakası devam eden güreşçiler, mücadelelerini sağanak altında yaptı.

Karşılaşmalarını bekleyen bazı pehlivanlar ise sağanak nedeniyle tribünlerin altında yağıştan korunmaya çalıştı. Hakemler de yağmurluk giyerek müsabakaları yönetti.

Hava sıcaklığının 33 derece olduğu kentte yağışın yarına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Yağış kent merkezinde de etkili oldu, sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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