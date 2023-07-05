Kırkpınar'a 'kırmızı dipli mumla' davet

Kırkpınar davet heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.



Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 7-9 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.



İSTANBUL VE ANKRA'YA GİDİLDİ



Bu kapsamında devlet protokolünü güreşlerde davet etmek üzere Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, İstanbul ve Ankara'ya gitti.



İstanbul'da Bakan Osman Aşkın Bak'ı ziyaret eden heyet, güreşlere davet ettikleri Bakan Bak'a Kırkpınar davetiyesini ve geleneksel davet ritüeli kırmızı dipli mum verdi.



Başkan Gürkan, Ağa Selim ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ayrıca Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret ederek Kırkpınar'a davet etti.



HAZIRLIKLAR TAMAM



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, Kırkpınar hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.



Cumhuriyetin 100. yılında pehlivanların dualı çayırda altın kemer için mücadele edeceğini aktaran Gürkan, "Pehlivanlarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm güreş severleri 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



