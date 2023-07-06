Kırkpınar'a, Antalyalılar damga vurdu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda finalde en çok Antalya'dan başpehlivanlar güreşiyor.



Son yedi yılda başpehlivanlık final güreşi yapmaya hak kazanan 14 pehlivandan 11'i Antalya'dan geldi.



Antalya'nın yağlı güreşe verdiği destek ve önem kendisini Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki sonuçlarda da gösteriyor.



6 İSİM SON YILLARA DAMGA VURDU



Özellikle son yıllarda final güreşlerinde bir Antalya'nın başpehlivanını görmek gelenek haline geldi.



Son yıllarda Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur ve Cengizhan Şimşek final yapmış Antalyalı başpehlivanlardan.



Sinoplu olmasına rağmen Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Spor Kulübünün sporcusu Mustafa Taş da kemeri Antalya'ya götürdü.



EN ÇOK FİNAL GÖREN ORHAN OKULU



Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yedi yılda Antalya'dan Orhan Okulu 4, Ali Gürbüz 2, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur, Cengizhan Şimşek ve Mustafa Taş birer kez finalde güreşti.



Orhan Okulu, 2015 yılından bu yana 4 kez ile en çok finalde güreşen Antalyalı başpehlivan oldu. Orhan Okulu bu güreşlerden 2 kez altın kemeri alarak ayrıldı.



İKİ İSİM KEMERİ ALAMADI



İki kez finalde güreşen Ali Gürbüz, final güreşlerini birincilikle taçlandırdı.



İsmail Balaban son 7 yılda bir kez final güreşine erişti. Balaban bu güreşinde sevinen tarafta oldu.



Mehmet Yeşil Yeşil ve Osman Aynur ise birer kez final güreşi yapsalar da altın kemeri kuşanamadılar.



Geçen yılın güreşinde de iki Antalya bölgesi sporcusu Cengizhan Şimşek ve Mustafa Taş finalde yer aldı. İki pehlivanın güreşinde birinciliği Cengizhan Şimşek göğüslese de aldığı ceza nedeniyle unvanını Taş'a bırakmak zorunda kaldı.



Son 7 yılda Antalya sporcularının dışında Edirne sporcusu Konyalı İsmail Koç, Samsunlu Şaban Yılmaz, Ordulu Recep Kara finalde birer kez güreşti.



