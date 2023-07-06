Kırkpınar'a 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 2 bin 141 pehlivanın kayıt yaptırdığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kırkpınar'a 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı
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06 Temmuz 2023 22:01
Son güncelleme 06 Temmuz 2023 22:02
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı.

Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kayıtlarda pehlivanlar 2 gün boyunca boylarına göre ayrıldı.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşler için 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı. Başpehlivanlık kategorisinde 53 başpehlivan, altın kemer için mücadele edecek.

Cuma günü başlayacak güreşler, pazar günü yapılacak başpehlivanlık final karşılaşmasıyla sona erecek.

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