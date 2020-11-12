Kırklarelispor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculara belirli aralıklarda PCR testi uygulandığı belirtilerek, "Pendikspor maçından sonra yapılan rutin Kovid-19 testlerimiz sonucunda 3 futbolcumuzda pozitif sonuca ulaşılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculara belirli aralıklarda PCR testi uygulandığı belirtilerek, "Pendikspor maçından sonra yapılan rutin Kovid-19 testlerimiz sonucunda 3 futbolcumuzda pozitif sonuca ulaşılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.