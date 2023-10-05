Kırklarelispor, teknik direktör Taner Araz ile anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor, teknik direktör Taner Araz ile anlaşma sağladı.



Kırklarelispor Kulübünden yapılan açıklamada, Araz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, "Teknik direktörümüz Taner Araz ve ekibine 'Hoş geldin' diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Kulüp dün, teknik direktör Bilgin Erdem ile birlikte sportif direktör Murat Baytaroğlu, antrenör Hakan Güvençer, kaleci antrenörü Ali Özçelik ve kondisyoner Engin Yılmaz'ın görevlerinin sona erdiğini duyurmuştu.



