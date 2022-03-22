Kırklarelispor maç hasılatını hasta bebeğin tedavisi için bağışladı

Kırklarelispor, hafta sonu oynadıkları maçın hasılatını SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan'ın tedavisi için bağışladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Kırklarelispor maç hasılatını hasta bebeğin tedavisi için bağışladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2022 15:29
TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, hafta sonu oynadıkları maçın hasılatını SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan'ın tedavisinde kullanılmak üzere bağışladı.

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Mart'ta oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Bucaspor 1928 maçının bilet gelirlerini hasta bebeğin ailesine bağışladıklarını bildirdi. Hafta sonu 7 bin 36 bilet satıldığını ifade eden Can, hasta bebek için duyarlılık gösteren tüm Kırklareli halkına teşekkür etti.

Bu kampanyanın bir başlangıç olduğunu bildiren Can, İdil bebeğin tedavisi için ellerinden gelini yapacaklarını kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.