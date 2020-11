Kirkland: "Herkesin, Michael'a yalakalık yapması gerekiyordu"

Komedyen TK Kirkland, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı, Bulls'da yarattığını iddia ettiği "toksik atmosfer" nedeniyle eleştirdi.



Nisan ayında gösterime giren "The Last Dance" belgeseli, Jordan ve Bulls'un 1997-98 sezonunda sahne arkasında olup bitenlerini gösteriyordu. Ekibin ve Jordan'ın işleyişine benzeri görülmemiş bir erişim sağlayan belgesel serisi, hayranlar arasında kısa sürede hit haline gelmişti.



Serideki önemli vurgu noktalarından biri, Jordan'ın ne kadar rekabetçi ve talepkar olduğuydu. MJ sadece kendisinden değil, takım arkadaşlarından da en iyisini istediğinden ötürü, bu durum genellikle Jordan'ın takım arkadaşlarını azarlamasına ve onlardan ihtiyaç duyulan şeyleri yapmadıklarını düşündüğü için onları uyarmasına neden oluyordu.



"KİMSE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMAMALI"



Kirkland, The Last Dance ile ilgili Cam Capone News'e konuştu ve Jordan'ın takım arkadaşlarına davranma biçimini eleştirdi:



"Karışık düşüncelerim vardı. Röportajı izlediğimde Michael Jordan hoşuma gitmemişti... Çünkü oyuncular toksik bir atmosferde gibiydi. Oyuncular için üzülmüştüm. Antrenmanda onunla uğraşırken, onlar da bunu hissediyorlardı. İnsanlar dışlanmama uğruna ve kendilerine bir şey yapmaması için, ona yalakalık yapıyordu. Ve hiç kimse böyle bir şey yaşamamalı. Bir oyuncu olarak harikaydı, ama The Last Dance'i izlediğimde, bu durumdan hoşlanmamıştım."



Bu tür hırsın onu olduğu oyuncu yapıp yapmadığı sorulduğunda Kirkland, Jordan'ın bu kadar agresif olması gerekmediğini düşündüğünü belirtti:



"Yine de iyi bir insan olarak aynı sonuçları alabileceğinizi düşünüyorum. Ne zaman yetki vereceğinizi bilmeniz gerek. Güce alışkın olmayan insanlar, böyle davranırlar."