Kırıkkale'de şampiyonluk için pedal çevirdiler

Kırıkkale'de düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda kriteryum etapları başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kırıkkale'de şampiyonluk için pedal çevirdiler
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25 Eylül 2022 14:49
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda kriteryum etapları başladı.

Organizasyonun son gününde 15 yaş altı kızlar, 15 yaş altı erkekler, 17 yaş altı kızlar, master erkekler, 17 yaş altı erkekler ve genç erkekler parkurları koşuluyor.

Millet Bulvarı'nda düzenlenen kriteryum yarışları kapsamında ilk olarak 15 yaş altı kızlar etabının startı verildi.

Yaklaşık 430 sporcunun katıldığı 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, öğleden sonra gerçekleştirilecek halk sürüşü ve ödül töreninin ardından sona erecek.

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