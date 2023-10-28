29 Ekim

Kıran kırana maçta son gülen Daçka!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta maçında Darüşşafaka Lassa, Pınar Karşıyaka'yı 83-78 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Kıran kırana maçta son gülen Daçka!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2023 23:14
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Darüşşafaka Lassa, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 83-78 yendi.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Yiğit Gönültaş

Darüşşafaka Lassa: Allman 22, Withers 11, Rıdvan Öncel 6, Jones 7, McCormack 19, Ali 3, Can Korkmaz 8, Berk Demir 3, Muhsin Yaşar 4

Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 16, Carey 14, Martin 16, Vittorio Brown 12, Kenan Sipahi 5, McCollum 9, Furkan Haltalı 4, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 2, Mükremin Deniz Kılıçlı

1. Periyot: 20-19

Devre: 43-43

3. Periyot: 62-63

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery