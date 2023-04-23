Franssa Ligue 1'in 32. haftasında Nantes, Troyes'i konuk etti.



Beaujoire Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Nantes'in golleri 25. dakikada Nicolas Pallois ve 90+6. dakikada Evann Guessand'dan geldi.



Troyes'in gollerini ise 64. dakikada penaltıdan Mama Balde ve 90+2'de Wilson Odobert kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Troyes puanını 22'ye yükselterek 18. sıraya yerleşti. 32 puana ulaşan Nantes ise 16. sırada konumlandı.



MUSTAFA MUHAMMED 90 DAKİKA SAHADA KALDI



Galatasaray'ın Nantes'e kiraladığı Mustafa Muhammed, 90 dakika sahada kaldı. Mısırlı futbolcu bu karşılaşmada skor katkısı veremedi.



Gelecek hafta Nantes, deplasmanda Brest ile karşılaşacak. Troyes ise Nice'i konuk edecek.



LIGUE 1'DE DİĞER SONUÇLAR ŞÖYLE;



Reims - Strasburg: 0-2

AC Ajaccio - Brest: 0-0

Lorient - Toulouse: 0-1

Nice - Clermont: 1-2





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