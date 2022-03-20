Hollanda Eredivisie Ligi'nin 27. haftasında lider Ajax, Feyenoord'u ağırladı. Amsterdam Arena'da oynanan mücadele Ajax'ın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.Feyenoord'un golleri 8. dakikadave 28. dakikada'den geldi. Ajax'ın gollerini ise 24. dakikada78. dakikadave 86. dakikadakaydetti.Bu sonuçla birlikte lider Ajax, puanını 66'ya yükseltti ve 2. sıradaki PSV ile puan farkını 5'e yükseltti. (PSV'nin 1 maçı eksik). 55 puanda kalan Feyenoord ise 3. sırada konumlandı.Gelecek hafta Ajax, deplasmanda Groningen ile karşılaşacak. Feyenoord ise evinde Willem II ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Karşılaşmanın ilk dakikaları oynanırken kale arkasında bulunan taraftarların yaktığı meşale tribün ve reklam panoları arasında bulunan alana sıçradı.





Ufak çaplı bir yangına sebep olan olayda herhangi bir yaralanma olmazken tribün ve reklam panoları arasında kalan yerde ufak çaplı bir maddi hasar meydana geldi. Bu dakikalarda oyun durdu ve saha görevlileri yangına müdahale etti. Çıkan yangının söndürülmesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.



