Kıran kırana maçta Eczacıbaşı, THY'yi devirdi

Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında deplasmanda THY ile karşılaşan Eczacıbaşı rakibini 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Kıran kırana maçta Eczacıbaşı, THY'yi devirdi
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03 Mayıs 2023 19:56
Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ezcacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Etabın ikinci karşılaşması, 5 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda yapılacak.

Seride iki galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal.

Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Dicle Nur Babat, Kingdon, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Çağla Akın, Polen Ünver, Ada Germen, Buse Kayacan Sonsırma)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Ognjenovic (Simge Şebnem Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Aybüke Özel, Heyrman, Saliha Şahin)

Setler: 27-25, 25-22, 15-25, 16-25, 6-15

Süre: 121 dakika (28, 27, 27, 24, 15)

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