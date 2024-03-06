Kıran kırana maç Türk Hava Yolları'nın

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Kıran kırana maç Türk Hava Yolları'nın
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06 Mart 2024 19:07
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral

Türk Hava Yolları: Carneiro, Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman (Melis Yılmaz, Vasilantonaki, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan, Derya Güç)

Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Berra Eren, Ceren Önal, Ezgi Uludağ)

Setler: 28-26, 25-23, 30-28

Süre: 92 dakika (28, 31, 33)

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