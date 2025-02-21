Kıran kırana geçen mücadelede kazanan Altekma!

SMS Grup Efeler Voleybol Ligi'nin 23. haftasında Altekma, Halkbank'ı konuk etti.
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Mümin Şalvarlılar
Altekma: Gülhan Emir Pınar, Suarez, Ondes, Özgür Karababa, Buculjevic, Cafer Kirkit (Niyazi Ulaş Dokumacı, Mehmet Boğachan Zambak, Hüseyin Sahin, Dünya Kandemir, Eray Kürsav, Branko, Bahov)
Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Lagumdzija, Mert Matic, Kupono (Hüseyin Batuhan Duman, Volkan Döne, Hidalgo, Tuna Uzunkol, İzzet Ünver)
Setler: 22-25, 25-22, 33-31, 23-25, 16-14
Süre: 154 dakika (29, 31, 42, 29, 23)
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<