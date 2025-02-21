Kıran kırana geçen mücadelede kazanan Altekma!

SMS Grup Efeler Voleybol Ligi'nin 23. haftasında Altekma, konuk ettiği Halkbank'ı 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kıran kırana geçen mücadelede kazanan Altekma!
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21 Şubat 2025 19:14

SMS Grup Efeler Voleybol Ligi'nin 23. haftasında Altekma, Halkbank'ı konuk etti.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi 

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Mümin Şalvarlılar 

Altekma: Gülhan Emir Pınar, Suarez, Ondes, Özgür Karababa, Buculjevic, Cafer Kirkit (Niyazi Ulaş Dokumacı, Mehmet Boğachan Zambak, Hüseyin Sahin, Dünya Kandemir, Eray Kürsav, Branko, Bahov) 

Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Lagumdzija, Mert Matic, Kupono (Hüseyin Batuhan Duman, Volkan Döne, Hidalgo, Tuna Uzunkol, İzzet Ünver) 

Setler: 22-25, 25-22, 33-31, 23-25, 16-14

Süre: 154 dakika (29, 31, 42, 29, 23)

 




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