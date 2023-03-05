Kiralık futbolcular lig bitene kadar kalacak!

Kahramanmaraş merkezli depremler ülkede spor organizasyonlarının durmasına neden olmuş ve Süper Lig'e de ara verilmişti.



Türkiye Futbol Federasyonu, ligin 3-4-5 Mart tarihinde yeniden başlayacağını duyurmuştu.



Süper Lig takımlarında kiralık olarak forma giyen ve 31 Mayıs tarihinde kiralık sözleşmeleri biten futbolcular, ligin haziran ayına uzaması halinde ise TFF talimatı gereği takımda kalacak ve lig bitimine kadar oynayabilecek.





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