Kiralık Aşk dizisinde oynamıştı... Genç oyuncu hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinde oynayan 22 yaşındaki genç oyuncu Oğuzhan Tükenmez geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

06 Ağustos 2018 09:22
Kiralık Aşk dizisinde oynamıştı... Genç oyuncu hayatını kaybetti
Acı haberi oyuncu Onur Büyüktopçu Twitter hesabından duyurdu. Büyüktopçu, "Kiralik Aşk dizisinde beraber rol aldığım Oğuzhan Tükenmez elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Daha 22 yaşında gencecik bir çocuktu. Başımız sağolsun." mesajını paylaştı. Onur Büyüktopçu aynı zamanda Instagram hesabından da paylaşımda bulundu.


OĞUZHAN TÜKENMEZ KİMDİR?
Star TV'deki Kiralık Aşk dizisinde Ozan karakterini canlandıran Oğuzhan Tükenmez 22 yaşındaydı. Lise son sınıftan bu yana modellik ve oyunculuk yapan Tükenmez, İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Kaynak: Milliyet

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