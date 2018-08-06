Kiralık Aşk dizisinde oynamıştı... Genç oyuncu hayatını kaybetti

Acı haberi oyuncu Onur Büyüktopçu Twitter hesabından duyurdu. Büyüktopçu, "Kiralik Aşk dizisinde beraber rol aldığım Oğuzhan Tükenmez elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Daha 22 yaşında gencecik bir çocuktu. Başımız sağolsun." mesajını paylaştı. Onur Büyüktopçu aynı zamanda Instagram hesabından da paylaşımda bulundu.OĞUZHAN TÜKENMEZ KİMDİR?Star TV'deki Kiralık Aşk dizisinde Ozan karakterini canlandıran Oğuzhan Tükenmez 22 yaşındaydı. Lise son sınıftan bu yana modellik ve oyunculuk yapan Tükenmez, İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.