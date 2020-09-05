Kiralama olursa Hernani Beşiktaş'a gelecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, sağ kanat hamlesi konusunda İspanyol ekibi Levante'nin Portekizli oyuncusu Hernani'yi gündemine almıştı.



29 yaşındaki futbolcu için kulübüyle pazarlıklarına devam eden Kartal, bu ismi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak İspanyol kulübünün tecrübeli isim için son yapılan temaslarda oyuncusunu satmaya daha istekli olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın ise ancak kiralama formülüyle olursa transfere sıcak baktığı konuşuluyor.



