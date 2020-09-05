Kiralama olursa Hernani Beşiktaş'a gelecek

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Levante'de forma giyen Hernani'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Star
Kiralama olursa Hernani Beşiktaş'a gelecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Eylül 2020 12:17
Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, sağ kanat hamlesi konusunda İspanyol ekibi Levante'nin Portekizli oyuncusu Hernani'yi gündemine almıştı.

29 yaşındaki futbolcu için kulübüyle pazarlıklarına devam eden Kartal, bu ismi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak İspanyol kulübünün tecrübeli isim için son yapılan temaslarda oyuncusunu satmaya daha istekli olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın ise ancak kiralama formülüyle olursa transfere sıcak baktığı konuşuluyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için