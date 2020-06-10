Kıraathanelerde oyun oynanacak mı? Kısıtlamalar kalktı mı?

Kıraathanelerde oyun oynanacak mı? Kıraathanelerdeki kısıtlama kalktı mı? diyerek vatandaşların soruları artıyor. Kahvehanelerdeki oyun izni ne zaman açılır bilgisi edinilmeye çalışılıyor. Bunun nedeni okey salonları ne zaman açılır sözlerini kullanların araştırmaları okey salonu üzerinden devam ettirir. Yapılan açıklamada oyun salonlar bir süre daha kapalı kalacak. Yapılan açıklama: "İskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere" bilgisi yer alıyor. Kıraathanelerde oyun oynanacak mı? Kıraathanelerdeki kısıtlamalar kalktı mı? Kıraathanede okey oynanır mı? Kıraathane koronavirüs tedbirleri içerikli bilgileri okumak için haberimizi ziyaret edebilirsiniz.

10 Haziran 2020 04:20
Kıraathanelerde oyun oynanacak mı? Kısıtlamalar kalktı mı?
Kıraathanelerde oyun oynanacak mı? ile birlikte Kıraathanelerde kısıtlama kalktı mı? aramaları yoğun şekilde sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasında kıraathanelerde oyun oynanması ile ilgili yeni bir gelişme olmadığı anlaşıldı. Kıraathanelerde oyun salonları ne zaman açılır bilgisi yapılan en son koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda yer almadı. Bunun anlamı, kıraathanelerde oyun oynanacak mı? Kıraathane salonlarının ne zaman açılacaği belli değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düğün ve nikah salonlarının yeniden açılacağını söyledi. Yapılan açıklamaların ardından oyun salonları ve kıraathanelerdeki oyun oynama yasağının duruma gözler çevrildi. Peki, oyun salonları ne zaman açılacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar...
Son yapılan açıklamalara göre kıraathanelerde oyun oynacak mı? aramasının çok yapıldığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs önlemlerini hafiflettiği açıklamasında kıraathanelerde oyun oynanacak mı? sorusunun cevabı hayır olarak değerlendirildi. Kısıtlamalar kalktı mı diye belirtilen bilgilerin de devam ettiği anlaşıldı. Ayrıca Corona virüste vaka sayısının düşmesinin ardından kademeli olarak başlayan normalleşme sürecine yenileri eklendi. Bu kapsamda 18 yaş altı vatandaşlar yanlarında ebeveynleri olarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Oyun salonu ve kahvehanelerde oyun oynama yasağı alınan yeni kararlar kapsamında tutulmadı.

KIRAATHANELERDE OYUN OYNANACAK MI?

Kıraathanelerde oyun izni açılacak mı?, kıraathanelerde okey oynamak yasak mı, okey oynama yasağı kalktı mı? Kıraathanede okey oynamak soruları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada bazı mekanlarla ilgili esneme getirilmesine rağmen okey salonları, kahvehaneler gibi mekanlarla ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Yapılan son açıklama şu şekilde: "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı. Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla faaliyete geçebilecektir. Milli parklar, doğa parkları ve sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, Düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla hizmet vermeye başlayabilecektir."




OKEY SALONLARI NE ZAMAN AÇILIR?

Okey salonları açılacak mı?, kahvelerde okey oynamak yasak mı, okey oynama yasağı kalktı mı? Kahvede okey oynamak soruları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada bazı mekanlarla ilgili esneme getirilmesine rağmen okey salonları, kahvehaneler gibi mekanlarla ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Yapılan son açıklama şu şekilde: "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı. Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla faaliyete geçebilecektir. Milli parklar, doğa parkları ve sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, Düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla hizmet vermeye başlayabilecektir."

İNTERNET CAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada bazı mekanlarla ilgili esneme getirilmesine rağmen internet cafeler ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Yapılan son açıklama şu şekilde: "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı. Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla faaliyete geçebilecektir. Milli parklar, doğa parkları ve sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, Düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla hizmet vermeye başlayabilecektir."



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