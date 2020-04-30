Kira yardımı başvuru sayfası E-devlet, 960 TL kira yardımı nasıl alınır?

Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı belli oldu. Hak sahibi ailelere kira yardımı yapılmasıyla ilgili tüm detaylar belli oldu. Kira yardımı başvurusunun nasıl yapılacağı ve tüm detaylar bu haberde...

30 Nisan 2020 11:04
Kira yardımı başvuru sayfası E-devlet, 960 TL kira yardımı nasıl alınır?
İhtiyaç sahipleri 'Kira yardımı nasıl yapılır?' sorusuna yanıt ararken, bu yardıma nasıl başvurulacağının detayları belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde kira yardımıyla ilgili açıklama yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Bakan Murat Kurum, kira yardımını dönüşüm projesi bitmeyenler için 36 aydan 48 aya çıkarıldığını belirtti. Ülkemizde ihtiyaç ve hak sahiplerine de kira yardımı yapılıyor. Bu kira yardımına nasıl başvurulur? İşte yanıt...
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca yapılmaktadır.

KİRA YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR

Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
- Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Belediyeler
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)
- Sivil Toplum Kuruluşları
- Özel Vakıflar ve dernekler
- Gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar tarafından kira yardımı yapılmaktadır.

E DEVLET'TEN KİRA YARDIMI BAŞVURUSU

KİRA YARDIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...

Yukarıdaki linke tıklayın ve giriş yaptıktan sonra açılan ekranda, belirtilen adımları takip edip başvurunuzu yapın.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU

Fakirlere kira yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ' na yapılmaktadır. Kira yardımı ve diğer yardımlardan yararlanılabilmesi için, yardıma muhtaç şahısların bireysel başvuruları gerekmektedir. Ancak belediyeler tarafından bu kişilerin tespiti ile şahısların başvurması gibi bir şart aranmaksızın da yardım yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Kira yardımlarından yararlanmak için aile büyüğünün başvurusu gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

-T.C. kimlik fotokopisi
-İkametgah belgesi
-Gelir belgesi
-Muhtarlıktan alınacak olan fakirlik kağıdı
-Kira kontratı

Bu evraklar ile birlikte SYDV'lere giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra kira yardımı talebinde bulunduğunuza dair bir dilekçe hazırlamalısınız. Başvuru yapmaya gittiğinizde aile fertleri ile ilgili sorular sorulabilir. Ya da vakıf bünyesinde bulunan kurul tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Yapılan incelemede ailenin nasıl bir yaşantı içinde olduğuna bakılmaktadır. İncelemeler sonucu mütevelli heyet tarafından bir rapor hazırlanmaktadır.

 

Kaynak: Sporx.com

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