Kingsley Coman: ''Şansları gole çeviremedik''

Fransız oyuncu Kingsley Coman, Hollanda maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kingsley Coman: ''Şansları gole çeviremedik''
Fransa Milli Takımı oyuncularından Kingsley Coman, EURO 2024'te 0-0 eşitlikle biten Hollanda maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Coman, maçı yorumlayarak, "İyi bir maçtı, çok fazla şans yarattık. Maalesef bunları gole çeviremedik ama 0-0'lık bir beraberlikle ayrıldığımız için mutluyuz.'' dedi.

İyi bir takım olduklarının altını çizen Coman, ''Bizi biraz baskı altına almayı başardılar ama bizi çok fazla endişelendirmeyi başardıklarını düşünmüyorum. Sağlam bir takımız, iki açılış maçında da gol yemedik, bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. İleride etkinliğimizi ve ritmimizi bulduğumuzda daha da iyi olacağız." yorumunda bulundu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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