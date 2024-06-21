Kingsley Coman: ''Şansları gole çeviremedik''

Coman, maçı yorumlayarak, "İyi bir maçtı, çok fazla şans yarattık. Maalesef bunları gole çeviremedik ama 0-0'lık bir beraberlikle ayrıldığımız için mutluyuz.'' dedi.

İyi bir takım olduklarının altını çizen Coman, ''Bizi biraz baskı altına almayı başardılar ama bizi çok fazla endişelendirmeyi başardıklarını düşünmüyorum. Sağlam bir takımız, iki açılış maçında da gol yemedik, bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. İleride etkinliğimizi ve ritmimizi bulduğumuzda daha da iyi olacağız." yorumunda bulundu.