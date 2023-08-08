Kingsley Coman'dan Arabistan'a ret

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Kingsley Coman, Suudi Arabistan Ligi'nin 4 farklı takımından teklif almasına rağmen Suudi Arabistan'a gitmeyi reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kingsley Coman'dan Arabistan'a ret
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08 Ağustos 2023 16:18
Birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Suudi Arabistan Ligi ekipleri son olarak gözünü Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Kingsley Coman'a çevirdi. 

Alman basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan 4 farklı takım Kingsley Coman için yıllık 45 ile 65 milyon euro arasında tekliflerde bulundu. 

COMAN, ARABİSTAN'I İSTEMİYOR 

Haberde; Suudi Arabistan'da futbol oynamayı kesinlikle düşünmeyen Coman'ın teklifleri reddettiği ve Avrupa'da oynamaya devam etmek istediği belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bayern Münih ile geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmaya çıkan Coman 9 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. Fransız oyuncunun Bayern Münih ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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