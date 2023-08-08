Kingsley Coman'dan Arabistan'a ret

Birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Suudi Arabistan Ligi ekipleri son olarak gözünü Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Kingsley Coman'a çevirdi.



Alman basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan 4 farklı takım Kingsley Coman için yıllık 45 ile 65 milyon euro arasında tekliflerde bulundu.



COMAN, ARABİSTAN'I İSTEMİYOR



Haberde; Suudi Arabistan'da futbol oynamayı kesinlikle düşünmeyen Coman'ın teklifleri reddettiği ve Avrupa'da oynamaya devam etmek istediği belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Bayern Münih ile geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmaya çıkan Coman 9 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti. Fransız oyuncunun Bayern Münih ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



