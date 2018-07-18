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Kingsley Coman, Arsenal yolunda!

Arsenal teknik direktörü Unai Emery'nin Bayern Münih'ten Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ı transfer etmek istediği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kingsley Coman, Arsenal yolunda!
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18 Temmuz 2018 15:54
Premier Lig takımlarından Arsenal'in teknik direkörü Unai Emery'nin transferdeki bir numaralı adayı Kingsley Coman oldu. Fransız basının iddiasına göre Arsenal, Coman için 50 milyon Euro'yu gözden çıkarttı.

İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Unai Emery'nin Paris Saint-Germain'den eski öğrencisi Coman'ı kadrosuna görmeyi çok istediği ve bu transfer için kasanın ağzını açacağı kaydedildi.

Bayern Münih'in geçen sezon başında 21 milyon Euro'ya Juventus'tan bonservisini aldığı 22 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alamamıştı.

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