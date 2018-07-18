Kingsley Coman, Arsenal yolunda!

Premier Lig takımlarından Arsenal'in teknik direkörü Unai Emery'nin transferdeki bir numaralı adayı Kingsley Coman oldu. Fransız basının iddiasına göre Arsenal, Coman için 50 milyon Euro'yu gözden çıkarttı.
İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Unai Emery'nin Paris Saint-Germain'den eski öğrencisi Coman'ı kadrosuna görmeyi çok istediği ve bu transfer için kasanın ağzını açacağı kaydedildi.
Bayern Münih'in geçen sezon başında 21 milyon Euro'ya Juventus'tan bonservisini aldığı 22 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alamamıştı.
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İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Unai Emery'nin Paris Saint-Germain'den eski öğrencisi Coman'ı kadrosuna görmeyi çok istediği ve bu transfer için kasanın ağzını açacağı kaydedildi.
Bayern Münih'in geçen sezon başında 21 milyon Euro'ya Juventus'tan bonservisini aldığı 22 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alamamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın