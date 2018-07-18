Kingsley Coman, Arsenal yolunda!

Premier Lig takımlarından'in teknik direkörü'nin transferdeki bir numaralı adayıoldu. Fransız basının iddiasına göre Arsenal, Coman için'yu gözden çıkarttı.İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Unai Emery'nin Paris Saint-Germain'den eski öğrencisi Coman'ı kadrosuna görmeyi çok istediği ve bu transfer için kasanın ağzını açacağı kaydedildi.Bayern Münih'in geçen sezon başında 21 milyon Euro'ya Juventus'tan bonservisini aldığı 22 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alamamıştı.