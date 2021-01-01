Kings, Warriors'tan Brown ve Atkinson'ı "kovalayabilir"

Sacramento Kings'in, başantrenörlük pozisyonu için Golden State Warriors'ın yardımcı antrenörleri Mike Brown ve Kenny Atkinson'ı kovalamayı düşündüğü iddia edildi.



The Stein Line'dan Marc Stein'e göre Brown ve Atkinson, ekibin geçici koç Alvin Gentry'yi tutmadığı takdirde, başantrenör adayları olarak görülüyorlar.



Sacramento, Batı Konferansı'nda 8-12'lik bir dereceyle 11. sırada yer alarak, hayal kırıklığı yaratan başka bir sezon geçiriyor.



Stein ayrıca, Kings'in sahibi Vivek Ranadive'in daha önce azınlık hissedarı olduğu Warriors'a karşı "inatçı hayranlığı" sebebiyle bu ikiliyi hedef alıyor olabileceğini de ifadelerine ekledi.



