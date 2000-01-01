Kings, Rockets'ın GM yardımcısı McNair'i işe aldı

Sacramento Kings'in, The Athletic'den Shams Charania ve Sam Amick'e göre, ekibin basketbol operasyonları departmanına liderlik etmesi için, Houston Rockets'in genel menajer yardımcısı Monte McNair'i işe aldığı açıklandı.



Analitik düşünen bir isim olan McNair, 2013'te basketbol operasyonları direktörlüğüne, 2015'te ise basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcılığına terfi etmeden önce, 2007'de Rockets ile developer ve programcı olarak işe başlamış ve son olarak 2018'de, Rockets genel menajeri Daryl Morey'nin yanındaki görevine başlamıştı.



McNair, 2006 yılında bilgisayar bilimi bölümünden mezun olduğu Princeton'da, wide receiver (Amerikan futbolu) pozisyonunda oynuyordu.



Takımın eski yıldızı Vlade Divac, 2015'ten bu yaz dönemine kadar Kings'i yöneten isimdi. Divac'ın geçen ayki sürpriz istifasından bu yana, bir Hall of Fame oyuncusu ve eski Detroit Pistons yöneticisi olan Joe Dumars, geçici genel menajer olarak bu görevi devralmıştı.



Takım, KOVID-19 salgını nedeniyle kısalan 2019-20 sezonunda 31-41 derecesi yakalamıştı. Geride kalan sezon, takımın üst üste playofflara kalamadığı 14. sezondu ve bu da NBA tarihinin en uzun playoff kuraklığı olarak biliniyor.



