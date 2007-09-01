Kings, Rex Kalamian'ı yardımcı koç olarak işe aldı

Sacramento Kings'in, Luke Walton'ın koçluk kadrosuna katılması için, eski LA Clippers asistan koçu Rex Kalamian'ı işe aldığı açıklandı.



Walton, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Rex'in tecrübesini ve bakış açısını takıma katmaktan heyecan duyuyorum. Ligde geçirdiği yaklaşık 30 yıl grubumuza fayda sağlayacak ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum."



Kalamian, Toronto Raptors ile geçirdiği üç sezonun ardından, Haziran 2018'de Clippers'a katılmıştı. Bundan önce, bir kısmını Scott Brooks'un en baş asistanı olarak geçirdiği Oklahoma City Thunder ile de altı sezon geçirmişti.



Toronto'da geçirdiği süre boyunca Kalamian, Dwane Casey'nin baş antrenörlüğü sırasında savunma çalışmaları nedeniyle kabul görmüştü.



Hamle, 2007-09 arasında iki sezon da Kings'de görev yapan Kalamian için Sacramento'ya bir geri dönüş oluyor. Takım, playofflarda sekiz kez üst üste oynadığı bir dönemin ardından, takım yeniden yapılanma modunda olduğu için bu süre boyunca toplamda 55-109 serisinde ilerlemişti.



Yeni Clippers başantrenörü Tyronn Lue'nun, Ekim ayında Doc Rivers'ın yerini aldıktan sonra takımın koçluk kadrosunu yenilemesi bekleniyor. Chauncey Billups ve eski Brooklyn Nets başantrenörü Kenny Atkinson, asistan olarak katılacak adaylar olarak bildirilmişti.



Sacramento'nun kadrosunda Kalamian'a Alvin Gentry de katılacak. Eski New Orleans Pelicans koçu, önceki ay Walton'ın baş yardımcı koçu olarak takıma getirilmişti.



