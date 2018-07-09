"Kings, Marcus Smart'a teklif sunacak" iddiası!

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Zach LaVine'e götürdüğü kontrat teklifinden sonuç alamayan Sacramento Kings'in, serbest oyuncu Marcus Smart'a bir kontrat teklifi sunmaya hazırlandığı iddia edildi.24 yaşındaki Smart, Kings'e bir başka oyun kuruculuk yapabilecek isim konumunda ve 1-3 arası pozisyonları savunabilmesiyle ünlü.Smart geçtiğimiz sezon 10.2 sayı, 4.8 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Sağ baş parmağındaki sakatlıktan ötürü de 28 maç kaçırmıştı. Smart, kariyerinde 261 maça çıktı ve Boston'da 83 maçta ilk beş başlamıştı.