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Kings, koç Luke Walton'ın işine son verdi!

Sacramento Kings, başantrenör Luke Walton'ı görevden aldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings, başantrenör Luke Walton'ı görevden aldığını duyurdu.

Kings, yardımcı antrenör Alvin Gentry'nin geçici olarak Walton'ın yerini alacağını belirtti.

Kings genel menajeri Monte McNair, mevzubahis hamleyle ilgili yaptığı açıklamada "Sezonun şimdiye kadar olanki bölümü üzerine kapsamlı bir değerlendirmeden sonra, başantrenör pozisyonunda bir değişiklik yapmaya karar verdim. Luke'a çabaları ve ekibimize katkıları için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Los Angeles Lakers'ın başantrenörü olarak üç sezon geçirdikten sonra Nisan 2019'da Kings'e katılmış olan Walton, hayal kırıklığı yaratan üç sezonluk görev süresini 68-93'lük bir dereceyle tamamlamış oldu.


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