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Kings, ırkçılık yapması sebebiyle Grant Napear ile yollarını ayırdı!

Sacramento Kings, ırksal açıdan duyarsız tweetler atması sebebiyle, 1988'den beri spikerlik görevini yapan Grant Napear ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings, ırksal açıdan duyarsız tweetler atması sebebiyle, 1988'den beri spikerlik görevini yapan Grant Napear ile yollarını ayırdı.

Radyo kanalı KHTK 1140 da ayrıca Napear ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Napear, eski Kings oyuncusu Doug Christie ile günlük bir radyo programına ev sahipliği yapmıştı.

Napear'ın ayrılışı, sosyal medyadaki ırksal duyarsızlığı olayından sonra geldi.

Ekip, yaptığı duyuruda, "Grant Napear, Sacramento Kings'den istifa etmiştir. Ekibe katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Napear ise, Kings aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: "Taraftarlara büyük sevgi ve destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Her zaman kalbimde, Kings camiasının bir parçası olarak kalacağım."

Napear, eski Kings oyuncusu DeMarcus Cousins'ın Twitter'da Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) ile ilgili sorduğu soruya "All Lives Matter" (Tüm Hayatlar Önemlidir) şeklinde cevap vermesinden bir gün sonra, KHTK tarafından idari izne alınmıştı. Salı günü, KHTK bu ilişkiyi sona erdirdi.

Eski Kings oyuncuları Chris Webber ve Matt Barnes da, bu konuda Cousins'ı desteklemişlerdi ve Napear'ın geçmişte ırkçılık yaptığını öne sürmüşlerdi.


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