Kings'in, Fox'ı takas etmesi "olası görünmüyor"

Sacramento Bee'den Jason Anderson, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'la ilgili söylentilere rağmen, Sacramento Kings'in De'Aaron Fox'ı takas etmesinin pek olası görünmediğini açıkladı.



Substack'den Marc Stein daha önce Kings'in Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers ve Minnesota Timberwolves ile birlikte Simmons'ın "bilinen taliplerinden" biri olduğunu bildirmişti.



Fox gibi yükselen bir yıldız Philadelphia için cazip bir seçenek olsa bile, Kings'in genç yıldızın etrafında yapılanmayı tercih etmesi bekleniyor.



Anderson, Kings'in Fox yerine Buddy Hield ve Marvin Bagley III'ün bulunduğu bir takas paketi oluşturabileceğini belirtirken, bir kaynağın bu anlaşmanın işe yaraması için en az üç ilk tur Draft hakkı gerekeceğini söylediğini de paylaşmıştı.



2020 ölü sezonu döneminde Kings ile beş yıllığı 163 milyon dolarlık bir kontrat imzalamış olan Fox, geçtiğimiz sezon 25.2 sayı, 3.5 ribaund ve 7.2 asist ortalamaları tutturmuştu.



