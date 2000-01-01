"Kings, Hield'ı henüz aktif bir şekilde piyasaya koymuyor" iddiası

Bir NBA yöneticisine göre Sacramento Kings, Buddy Hield'ı "henüz çok aktif bir şekilde" piyasaya koymuyor gibi görünüyor.



Hield'ın, önceki sezon Kings'ın şutör guard rotasyonunda maç sonlarını Bogdan Bogdanovic ile oynamayı seçmesiyle yedekte kaldığından ötürü, Sacramento'da mutlu olmadığı bildirilmişti.



Ekibin, Hield'ın dört yıllığı 94 milyon dolarlık sözleşmesinnden kurtulmak istediğini öne süren birçok söylentiye rağmen, Kings hala bekleme sürecinde.



Forbes'ten Sam Deveney'e göre, ismini vermeyen bir NBA yöneticisi, Sacramento'nun, Hield'ı henüz diğer NBA takımlarına aktif olarak sunmadığını açıkladı:



"Bir genel menajer, 'Bence bu çok mantıklı geliyor, onu takaslamaya ve temiz bir sayfa açmaya çalışıyorlar, ilk beşte onsuz daha iyilerdi. Mantık mevcut, ancak en azından henüz çok fazla eylem yok gibi görünüyor.



Onu çok aktif bir şekilde pazarladıkları gözükmüyor. Belki sezonun nasıl başladığını görmek için beklemek daha iyi olabilir, ama orada gerçekten bir anlaşma için zemin hazırladıkları hissine kapılmıyorum. Henüz onu piyasaya sürüyor gibi değiller."



Hield'ın, ön büro ve başantrenörleriyle çok iyi bir ilişkiye sahip olmadığı için, son iki sezondur organizasyondan hoşnut olmadığı biliniyor.



Kings, 2019-20 sezonunda arka arkaya 14. kez playoffları kaçırarak, bir başka hayal kırıklığı yaratan yıl geçirmişti. Durum böyle olunca, takımın GM'i Monte McNair'in basketbol operasyonlarının yeni başkanı seçilmesiyle Kings, Vlade Divac ile yollarını ayırmıştı.



