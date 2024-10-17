Kings, Doug McDermott'ı kadrosuna kattı

Sacramento Kings, serbest oyuncu Doug McDermott ile şartlarını açıklamadığı bir kontrat üzerinde anlaştığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kings, Doug McDermott'ı kadrosuna kattı
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17 Ekim 2024 11:38
Sacramento Kings, serbest oyuncu Doug McDermott ile şartlarını açıklamadığı bir kontrat üzerinde anlaştığını duyurdu.

ESPN'e göre Kings ekibine, Pazartesi günü San Antonio Spurs'e takas edilen forvet Jalen McDaniels'ın takasından sonra McDermott'ı kadroya katma esnekliği tanındı.

32 yaşındaki McDermott, 10 yıllık NBA kariyerinde üç sayılık atışlarda %41'lik bir isabet oranına ve maç başına 8,9 sayı ortalamasına sahip.

1,98 boyundaki McDermott, geçtiğimiz sezon San Antonio Spurs ve Indiana Pacers formaları giymiş ve 64 maçta 5,5 sayı ortalaması yakalamıştı.

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