Kings, Dewayne Dedmon'ı öylesine takas etmek istemiyor

Sacramento Kings'in, Dewayne Dedmon ile uzlaşmaya açık oldukları kaydedildi.



Dedmon, Kings'de rotasyondan düşmüş ve hem özel, hem de halka açık bir şekilde takas talebinde bulunmuştu. Dedmon, yorumları için 50.000 dolar para cezasına çarptırılmıştı.



İfadeleri ise "Takas olmak istiyorum. Bir süredir oynamıyorum, bu yüzden yeteneklerimin takdir edildiği bir yere gitmek istiyorum." şeklindeydi.



Kings'in Dedmon için takas tekliflerini dinledikleri, ancak sadece kendileri için anlamlı bir takasın peşinde oldukları açıklandı.



Dedmon, Temmuz ayında Kings ile üç yıllığı 40 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



